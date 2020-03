Rządowe ograniczenia mają sens? Epidemiolog: Potrzebna jest strategia długoterminowa

marudna.maruda przed chwilą 0

Ludziom myślącym nie trzeba rządowych nakazów, kto może, ogranicza kontakty do minimum, zakupy robi raz w tygodniu, nie spotyka się na ploteczki czy wspólne spacery z czworonogami. "Bohaterowie" jednak ciągle są i będą, bo piwko przyjemniej wypić w towarzystwie pod krzaczkiem, a chrzty nie mogą czekać. Msza, nawet taka od Rydzyka w telewizji nie wystarczy, muszą sobie przekazać odręcznie znak pokoju... A wirus się rozpełzł, zakażonych przybywa, szpitale ledwo przędą.

Co dla tych szpitali i pracujących w nich ludzi robi rząd? Chcielibyśmy znać konkrety. Nie wystarcza, że minister od zdrowia przekaże informacje o kolejnych przypadkach i podłączy się do ograniczeń, przedstawionych przez premiera. Niech nam może powie, jak planuje rozwiązać problem, gdy kolejne oddziały szpitalne będą w kwarantannie, gdy lekarze zakażeni będą pacjentami? Kto przejmie ich rolę i jakim kosztem? Może niech nam powie, jak wygląda kwestia wyposażenia szpitali w niezbędne do walki z wirusem respiratory, maseczki, rękawiczki... To nie jest problem tylko szpitali zakaźnych. W każdym innym szpitalu może i pojawia się przypadek pacjenta z koronawirusem. A zabezpieczeń brak. Wolontariusze szyją maseczki z tkanin za wyżebrane pieniądze, studenci drukują przyłbice, ale respiratorów nie zbudują.