Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek wieczorem, że zmarła kolejna osoba. To 37-letni mężczyzna hospitalizowany w Warszawie.

Łącznie od 4 marca, czyli dnia potwierdzenia pierwszego przypadku, zmarły w Polsce 33 osoby.

Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wzrosła do 2 311, po tym jak potwierdzono 96 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 57 osób z woj. mazowieckiego, 9 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubelskiego.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zgonów

Wcześniej we wtorek (31 marca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 70-letniej kobiety zarażonej koronawirusem, która była hospitalizowana w Tychach.

W poniedziałek resort przekazał informacje o dziewięciu osobach zmarłych. Są to: 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcu, 71-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu; 73-letnia kobieta ze szpitala w Tychach oraz 60-letni mężczyzna ze szpitala w Biłgoraju. Dzień wcześniej - w niedzielę 29 marca - z powodu koronawirusa zmarły cztery osoby.

Przypomnijmy, pierwszą osobą, która zmarła w Polsce z powodu koronawirusem była 57-letnia kobieta z Poznania, o której śmierci poinformowano w czwartek 12 marca. Jak podawał minister zdrowia Łukasz Szumowski, kobieta cierpiała też na szereg innych schorzeń i przyjmowała leki obniżające odporność. Jej stan od początku był ciężki.

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej ograniczeń

W Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem stale rośnie. O pierwszym przypadku dowiedzieliśmy się 4 marca (był to pacjent z województwa lubuskiego), granica 100 nowych przypadków została przekroczona 14 marca, a 1000 - w środę 25 marca. Najwyższy dobowy wzrost zachorowań odnotowano do tej pory w sobotę 28 marca - wynosił on 249 przypadków.

We wtorek (31 marca) po południu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Zapowiedziano zamknięcie między innymi hoteli, bulwarów, parków czy sklepów budowlanych. Osoby poniżej 18 roku życia nie będą mogły bez obecności opiekuna przebywać poza domem. Ograniczenia dotkną też sklepy spożywcze – w sklepie będą mogły przebywać tylko 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Od 1 kwietnia obowiązkowej kwarantannie zostaną też objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Premier zapowiedział też, że sklepy, drogerie, apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia. Nadal obowiązują wcześniej wdrożone obostrzenia. Dotyczą one przemieszczania się. Obywatele - jak mówił szef rządu - mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób. Nowe obostrzenia obowiązują na razie do 11 kwietnia. Za ich łamanie grozić będzie kara nawet do 5 tys. zł.

Koronawirus w Polsce. Stan epidemii

Wcześniej - w piątek (20 marca) premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. Taka sytuacja daje ministrowi zdrowia szerokie uprawnienia. Może on ustanowić m.in. zakaz przemieszczania się, obowiązkowe szczepienia oraz zakaz funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy. Rząd wprowadził też znacznie wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grzywnę podniesiono z do 30 tys. zł. Od północy z soboty na niedzielę (z 14 na 15 marca) w Polsce zamknięte są granice naszego kraju dla cudzoziemców chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.

Oprócz tego ograniczona została działalność galerii handlowych (gdzie działać mogą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i niektóre punkty usługowe, np. pralnie). Zamknięto restauracje, bary, puby, kawiarnie czy inne miejsca rozrywki.

Objawy zakażenia koronawirusem

Koronawirus przenosi się drogą kropelkową. Typowe objawy zakażenia przypominają objawy grypy - chorzy mają gorączkę, kaszel i bóle mięśni.