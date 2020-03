Zobacz wideo

Wytyczne są oparte o zalecenia Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Chodzi o miejsca, w których przebywały przed przyjęciem do szpitala osoby zakażone, u których potwierdzono w testach obecność koronawirusa. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, zaleca się stosowanie konkretnych substancji, w tym odpowiedniego stężenia podchlorynu sodu, po wcześniejszym umyciu powierzchni neutralnym detergentem. Tam, gdzie podchloryn sodu mógłby powierzchnię uszkodzić, można stosować etanol w stężeniu 70 procent. Oczywiście dopuszczalne są też inne substancje, w odpowiednich stężeniach.

Co ważne, inspekcja sanitarna chce, by na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawił się specjalny wykaz preparatów m.in. z informacją, jak je bezpiecznie stosować. - Dziś trochę działamy na własną rękę, opierając się na wiedzy firm, które zajmują się dezynfekcją - mówi nam jeden z samorządowców z Lubelszczyzny.

Jak wskazuje rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar, to ważne, by informacje były ogólnodostępne, bo środki do dezynfekcji mogą wywierać działania drażniące błony śluzowe, zwłaszcza dróg oddechowych (co jest szczególnie ważne w kontekście koronawirusa). Dlatego osoby zaangażowane w dezynfekcję muszą być odpowiednio ubrane. Poza tym, dezynfekcja musi się odbywać w czasie, gdy w miejscach publicznych nie ma innych ludzi. Wytyczne GIS zostały przekazane wojewodom, z prośbą o przekazanie ich dalej - do poszczególnych samorządów.