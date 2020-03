PiS złożył projekt: głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców

Witold S 3 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Policzmy... Na 3 kwietnia zwołane posiedzenie sejmu. Uchwalają w trzech czytaniach. Ustawa trafia do senatu 6 kwietnia. Senat ma 30 dni na poprawki lub przyjęcie. Mamy więc 6 maja. Wyborca musi zgłosić chęć głosowania na sześć dni przed wyborami 10 maja. Czyli do max 4 maja.

Nawet gdyby głosowanie korespondencyjne było obligatoryjne to w jaki sposób dostarczą karty do głosowania między 6 a 9 maja dla 20 milionów wyborców? A zagranica?

Chyba się zakiwali w tym pijanym widzie starego psychopaty.

Jeżeli się w czymś mylę to proszę sprostować.