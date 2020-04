Matura próbna 2020 to bzdura? CKE w ramach egzaminu publikuje arkusze... z 2015 roku

Zobacz wideo

Przeprowadzana w sposób zdalny matura próbna zakłada, że uczniowie mają rozwiązać udostępniony przez CKE arkusz w domu, a następnie przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom.

W założeniu publikacja arkuszy do próbnego egzaminu ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do matur w czasie, gdy w szkołach nie odbywają się lekcje w formie tradycyjnej. Od 12 marca do co najmniej 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

"Zadania można rozwiązać w dowolnym czasie; ważne, żeby trzymać się limitu czasu na stronie tytułowej. Próba: jest dobrowolna, daje uczniowi możliwość sprawdzenia się, NIE JEST na ocenę!" - przypomniała w środę CKE na Twitterze.

Matura próbna 2020. "Właściwa matura też będzie z 2015?"

Uczniowie jednak szybko zauważyli, że zadania zawarte na arkuszach są dziwnie znajome. Okazuje się, że CKE jako maturę próbną wykorzystała egzamin z 1 czerwca 2015 roku (był to tzw. termin dodatkowy dla tych, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu w późniejszym terminie, np. w związku z pobytem w szpitalu).

Co ważne, arkuszy z terminu dodatkowego nie ma na stronie CKE.

Maturzyści, których aktywność sprawiła, że na Twitterze hasztag #Matura2020 stał się numerem jeden w trendach dla Polski, zastanawiają się nie bez złośliwości, czy właściwa matura w maju również będzie kopią zadań z przeszłości. A także, czy kolejne próbne egzaminy będzie można znaleźć w arkuszach sprzed lat.

Matura próbna 2020. To dopiero początek

Kolejne arkusze do próbnego egzaminu publikowane będę w kolejnych dniach ok. godz. 9 i 14.

I tak: w czwartek po południu opublikowane zostaną arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i z fizyki na poziomie rozszerzonym.

3 kwietnia (piątek) opublikowane zostaną arkusze: rano - matematyka (poziom podstawowy), po południu - matematyka (poziom rozszerzony), filozofia (poziom rozszerzony), język łaciński (poziom rozszerzony), historia sztuki (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 kwietnia (poniedziałek) opublikowane zostaną arkusze: rano - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie podstawowym), po południu - języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - na poziomie rozszerzonym).

7 kwietnia (wtorek) opublikowane zostaną arkusze: rano - biologia (poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), po południu - geografia (poziom rozszerzony), informatyka (poziom rozszerzony).

8 kwietnia (środa) opublikowane zostaną arkusze: rano - chemia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom podstawowy), po południu - historia (poziom rozszerzony), języki mniejszości narodowych (język litewski, język białoruski, język ukraiński - poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom rozszerzony).

Zasady oceny rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają je przekazać nauczycielom. Na stronie internetowej CKE zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia.

Matura 2020. Kiedy się odbędzie?

Właściwe egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze dwa dodatkowe obowiązkowe egzaminy - pisemny i ustny z języka ojczystego.