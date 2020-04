Szkoła z TVP nadal w ogniu krytyki. Ekspertka: Dajemy się władzy robić w konia

xt-s pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Telewizja wypuściła coś, co do czego, nikt nie ma wątpliwości, że jest fatalne. Jednak hejt i wyśmiewanie idą na te osoby, które wzięły w tym udział."

Bo, oczywiście, nauczyciel jest osobą, która jak trzyletnie dziecko nie może odpowiadać za to, co i jak robi i w czym bierze udział. Jest wspaniały i trzeba go klepać po ramieniu, inaczej będzie płakał, że hejt go spotyka.



"Jednak ktoś to wyreżyserował, wyemitował i nie sprawdził."

Tak, a one dostały matury i spędziły pięc albo i więcej lat na studiach, by trzeba było po nich sprawdzać, czy wiedzą, czym się różni średnica od obwodu i co to są liczby parzyste.

Przecież one nie są od tego, by same to zauważyć u siebie, one są od kontrolowania dzieci, a nie siebie samych!