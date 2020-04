36-latek w kwarantannie zadzwonił na 112 i powiedział, że zabił człowieka

Zobacz wideo

Oficer prasowy szamotulskiej policji mł. asp. Sandra Chuda poinformowała PAP, że w czwartek, ok. godz. 1 w nocy nieznany mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 informując, iż ma koronawirusa.

REKLAMA

- Myślał, że dodzwonił się na policję. Chciał się spotkać z policjantami. Najpierw mówił, że ma koronawirusa, a gdy dyspozytor skierował go do sanepidu, stwierdził, że zabił człowieka i nie wie, kto mu teraz pomoże. Podkreślił, że koniecznie chce zobaczyć policjantów - powiedziała rzeczniczka.

Mężczyzna podał dyspozytorowi fałszywe dane i przekazał, że mieszka w Szamotułach przy ulicy, która nie istnieje. - Został jednak namierzony i dyżurny policji wysłał do niego patrolowców - wyjaśniła Chuda.

- Okazało się, iż zgłoszenie było fałszywe. Na szczęście nie doszło do żadnego zabójstwa, mężczyzna nie miał też stwierdzonego wirusa COVID-19. Niemniej jednak, przebywał na kwarantannie domowej, policjanci musieli więc dla własnego bezpieczeństwa wykorzystać środki ochrony osobistej - przekazała.

Dodała, że 36-letni mieszkaniec Szamotuł początkowo zaprzeczał, jakoby to on wzywał policję. - Na koniec interwencji przyznał jednak, że to on zadzwonił, bo chciał narobić policjantom roboty - powiedziała Chuda.

Przyznała, że na miejscu funkcjonariusze nie sprawdzili stanu trzeźwości 36-latka, ale sposób mowy wskazywał, że był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został objęty kwarantanną po powrocie z zagranicy. Za bezprawne wywołanie alarmu podaniem fałszywej informacji i spowodowanie niepotrzebnych czynności policjantów odpowie przed sądem. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM: