W Warszawie brakuje 17 tys. komputerów do nauki zdalnej. Trzaskowski: Miasta nie stać na ich zakup

fuqu 26 minut temu 0

kupiłem ostatnio używanego DELLa 250 pzl,

ok do gry się nie nadaje (ja nie gram) ale do nauki chyba tak ?

15 000 x 250 =3 750 000 pzl



Fakt, może tylu na rynku nie ma, ale przynajmniej próbujcie coś robić,

to nie są wielkie koszty.