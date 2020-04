Ministerstwo Zdrowia: Zmarły dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. Ponad 200 kolejnych zakażeń

Zobacz wideo

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o kolejnych osobach, które zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. "Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące" - czytamy na Twitterze resortu.

Jednocześnie MZ poinformowało o 203 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. "Potwierdzone przypadki dotyczą: 125 osób z woj. śląskiego, 19 osób z woj. dolnośląskiego, 11 osób z woj. opolskiego, 10 osób z woj. wielkopolskiego, 10 osób z woj. podkarpackiego, 9 osób z woj. świętokrzyskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubuskiego" - przekazano.

Łącznie odnotowano w Polsce 3149 zachorowań. Zmarło 59 osób.

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba ofiar

W czwartek (2 kwietnia) z powodu koronawirusa zmarło w Polsce ponad dziesięć osób. Łącznie odnotowano około 400 zakażeń. Dzień wcześniej - w środę - resort zdrowia poinformował o śmierci dziewięciu osób.

Koronawirus. Rząd wprowadza nowe ograniczenia

We wtorek (31 marca) po południu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. To między innymi zamknięcie hoteli, bulwarów, parków czy sklepów budowlanych (w weekendy). Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą bez obecności opiekuna przebywać poza domem. Ograniczenia dotykają też sklepy spożywcze, w których mogą przebywać tylko 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia.

Premier zapowiedział też, że sklepy, drogerie, apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia. Nadal obowiązują wcześniej wdrożone obostrzenia. Dotyczą one przemieszczania się. Obywatele - jak mówił szef rządu - mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób.

