Nowe zasady działania sklepów. Do której są czynne? Ile osób może robić zakupy jednocześnie?

Uważam to za idiotyczny pomysł. Do tej pory było dobrze. To co oszust mógł wprowadzić, to obowiązek założenia przed wejściem do hipermarketu, maseczki i rękawiczek. Ale wtedy rząd musiałby markety dopatrywać w wymagane maseczki i rękawiczki, a tu co?! Panstwo rozkradzione, pusta kasa więc skąd wziąć pieniądze. Lepiej scedować problem na obywatela.