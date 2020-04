Warszawa. W marcu odwołano około 25 proc. ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego

xt-s pół godziny temu 0

O urzędnika za dużo! Dwoje nowożeńców, to już dwie osoby, a trzecia to nielegalne zgromadzenie! Kto zwolnił urzędników stanu cywilnego z przestrzegania przepisu o tym, że trzy trzy osoby to już nielegalne zgromadzenie?

I jak sobie zakładają obrączki ("pocałować" się można przesyłając buziaka ręką, byle nie dmuchać zbyt mocno) trzymając dystans dwóch metrów?