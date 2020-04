Koronawirus w Polsce. Resort zdrowia potwierdza kolejne zgony. Rośnie liczba zakażonych

Helsinki organizacja Praw Człowieka by LEGALNIE STWORZYC OBOSTRZENIA to najkrótszą drogą JEST NIEZWLOCZNIE SPROWADZIĆ STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, a taki stan jest z prawem konstytucyjnym de facto te obecne "drakońskie" (cyt. wypowiedzi ministra zdrowia Szumowskiego) obostrzenia pokrywają się w stanie nadzwyczajnym in.sł. obosttzrzenoa są "jakoby na bakier z prawem".



O co w tym wszystkim chodzi?

Ano cały pies pogrzebany jest następujący:



PiS nie sprowadzi z żadnych z 3 stanów nadzwyczajnych.

Dlaczego? Ano dlatego, dopóki nie wygaśnie 30 kwietnia 2020r. , kadencja I PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO Pani Małgorzaty Gersdorf. I w tym momencie posadzą sługusa ( jednym z nich z dużym prawdopodobieństwem to będzie ...Stanisław Piotrowicz bo z tą osobą jest cisza przed burzą). I co?! Ano, władze PiS będzie miała wszystkie trybiki władzy w Polsce za wyjątkiem Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara i częściowo NIK-u z prezesem Marianem Banasiem. Temat otoczki wyborów,, to uprawianie "dzikiego koronawirusa" itd TO TYLKO UŚPIENIE nie tylko czujności społeczeństwa czy rozbitej opozycji na prawdziwe zamiary pisu, który mając wszystkie najważniejsze atrybuty władzy nie będzie "potrzebował" wyborów. I to jest tragizm narodu polskiego obok rozbiorów Rzeczypospolitej, bolszewizmu i komunizmu, a teraz będzie PISIZM tak długo dopóki nie rozsypie się całkowicie NOMENKLATURA NOWOGRODZKA. Nic dziwnego, że obecnie SN z skąpymi dostępnymi aktami prawnymi do przyczynienia się do "utworzenia" stanu nadzwyczajnego jeszcze przed upływem kadencji I Prezesa SN by zgodnie z Konstytucją ze strony litery prawa zlikwidować w większości bezprawnych obostrzeń np OGRANICZENIE w poruszaniu się zgodnie z Art. 51 Konstytucji, że np policjant nie ma prawa pytać WOLNEGO obywatela dokąd jedze samochodem teraz, a kary pieniężne nie można nakładać na ..."widzimisię", a STAN NADZWYCZAJNY ukróci "progres społeczeństwa" - temat rzeka. Pis uprawia "dziki koronawirus" z utrzymaniem "parasola koronawirusowego" nad korytem bo władza pisowska walczy o byt i nie byt...



Nic dziwnego iż helsinska organizacja Praw Człowieka twierdzi nie bez racji, że władze nadużywają pandemii do celów politycznych aczkolwiek niespotykanej po 1989r skali nieprawdopodobnie cynizmu i obłudy (również wśród polskiego duchowieństwa - tutaj, to osobny temat).



Smutne to wszystko, akurat kiedy zbliżają się święta wielkanocne, a politycy guru prawicy, nie mają refleksji, a nawet są po prostu poniektórzy NIELUDZCY nie tylko w obliczu koszmaru pandemii.



Stan nadzwyczajny w tej sytuacji, spowolni tempo rozszczerzenia pandemii i jest szansą na uratowanie istnien ludzkich.

Niewykluczone iż A.D. w przyszłości może stanąć przed Trybunałem Haskim, ale to jego kłopot mając sumienie na to iż wzrost liczby osób zakażonych i zgonów, idą w górę i mocno poszybują w górę - ponoć grupą prawników nad tym zawczasu pracuje... ,no coż, to nie moja sprawa i mnie to wcale nie śmieszy.



Zdrowia wszystkim.