Jak będzie wyglądać Polska w 2030 roku? Nie wszystkie scenariusze są czarne

ks-t 3 godziny temu Oceniono 18 razy 8

Dofinansowywac należy pracę a nie socjal. Owszem zasiłki, żeby ludzie mieli co jeść. NIe chce nam sie pracować. Koronawirus jest pretekstem do pretesji, ze tamci nie pracują, a ja ciągle musze chodzić do roboty. Ograniczenia społeczne w Polsce są zdecydowanie zbyt restrykcyjne i nas zabijają bardziej niż wirus. A lenistwo pozostanie. Tarcza antykryzysowa powinna umorzyć na kilka miesięcy ZUS i podatki, również PIT dla pracowników wykonujących pracę. By była zachęta do kontynuowania pracy a nie bezrobocia.