Bliski współpracownik Błaszczaka został nowym prezesem Poczty Polskiej

"Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 kwietnia 2020 roku, zmianie uległ skład Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła do wiadomości dymisję Pana Przemysława Sypniewskiego z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Poczty Polskiej i delegowała Pana Tomasza Zdzikota do pełnienia funkcji prezesa Zarządu" - podała Poczta Polska.

Tomasz Zdzikot jest z wykształcenia prawnikiem. Do tej pory był wiceministrem obrony narodowej, a wcześniej wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Na obu stanowiskach był zastępcą Mariusza Błaszczaka.

Zmiana prezesa zbiegła się w czasie z przedstawieniem przez PiS projektu głosowania korespondencyjnego. Jeśli w poniedziałek Sejm przegłosuje tę propozycję, ciężar przedsięwzięcia spadnie na barki Poczty Polskiej.

- Ubolewam, że wciągnięto Pocztę, wbrew jej woli, do gier politycznych. Wybory 10 maja to absurd. Braliśmy udział w różnych akcjach, choćby ostatnio dostarczyliśmy wiele milionów ulotek ostrzegających przed koronawirusem, ale przeprowadzenie wyborów tylko drogą korespondencyjną to zadanie, które ma zupełnie inny kaliber. I niesie ze sobą ogromne zagrożenia dla naszych pracowników – mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" Sławomir Redmer, przewodniczący OPZZ Pracowników Poczty Polskiej. Listonosze obawiają się o zdrowie.

