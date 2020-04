Na daleką Wolę w kilkanaście minut. W Warszawie otwarto nowe stacje metra

Zobacz wideo

Od soboty druga linia metra dojeżdża na stację Księcia Janusza na wolskm Ulrychowie. Dwie pozostałe nowe stacje to Młynów i Płocka. Dzięki temu możliwy będzie szybki i bezpośredni dojazd z Woli do Śródmieścia i na Pragę.

Otwarcie nowych odcinków metra w Warszawie zawsze odbywało się w iście świątecznej atmosferze. Z licznym udziałem władz miasta, radnych i przede wszystkim - mieszkańców. Tak miało być i tym razem. Jeszcze kilka tygodni temu warszawski ratusz planował zorganizowanie wielkiej imprezy z okazji otwarcia nowego odcinka drugiej linii, a także 25. rocznicy otwarcia pierwszej linii. W związku z epidemią koronawirusa plan ten się nie powiódł. W sobotę nie było żadnego uroczystego wydarzenia, a prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców, by na razie wstrzymali się ze zwiedzaniem i nie gromadzili się na stacjach.

- Apeluję do warszawianek i warszawiaków o rozsądek. Proszę wszystkich, którzy chcieliby podziemne przystanki po prostu zobaczyć, zostańcie w domu. Gdy minie epidemia, z pewnością będzie na to lepszy czas - powiedział Trzaskowski. Wyjaśnił, że podjął decyzję o jak najszybszym otwarciu nowego odcinka metra, aby usprawnić komunikacje w mieście. Według ostatnich danych, co dzień II linia metra przewozi niewiele ponad 20 tys. pasażerów.

Metro na daleką Wolę. Jak wyglądają nowe stacje?

Wolski odcinek podziemnej kolei składa się z trzech stacji, trzech wentylatorni, a także łączących je tuneli, co wydłuża drugą linię metra o 3,4 kilometra. Pierwszą z nowo otwieranych stacji jest Płocka, po południowej stronie skrzyżowania ulicy Płockiej z Wolską. W jej wnętrzu dominują kolory miedzi i brązu, które nawiązują do fabrycznej historii Woli.

Warszawskie metro. Stacja Płocka na Woli Materiały Prasowe

Kolejną nową stacją jest Młynów, przystanek wybudowany pod ul. Górczewską, między Płocką a wiaduktem linii kolejowej. Na niej dominuje kolor niebieski, który jest odniesieniem do pobliskiego basenu na Moczydle.

Stacja metra Młynów w Warszawie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Ostatnią stacją tego odcinka jest Księcia Janusza, pod ul. Górczewską, po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Zieleń w jej wystroju nawiązuje do pobliskich parków Moczydło i Szymańskiego.

Stacja metra Księcia Janusza Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Wolski odcinek metra został wybudowany przez firmę Gülermak. Za realizację otrzyma ona 1 147 999 590 zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki unijne pokrywają 75 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Prace budowlane tego odcinka drugiej linii metra, wynikające z kontraktu, trwały 38 miesięcy, a od listopada ubiegłego roku prowadzone były wymagane prawem odbiory. "Po uzyskaniu pozytywnych opinii z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną możliwe było wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie" - informuje w komunikacie stołeczny ratusz. Ostatecznie, pozwolenie zostało wydane w środę, 31 marca.

