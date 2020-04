Nowa tarcza antykryzysowa w poniedziałek w Sejmie. Poczta zajrzy do kopert

hipo krater 6 godzin temu Oceniono 8 razy 8

Wprowadzenie zgody na otwieranie korespondencji, w sytuacji, gdy planuje się korespondencyjne masowe narodowe głosowanie , to miód na serce przekręciarzy. Przecież ten przepis , zewzwaljacy na zagladanie do kopert, można potraktować jako przygotowanie do fałszowania wyborów.