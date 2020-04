Koronawirus. Ministerstwo potwierdziło aż 18 kolejnych zgonów

Zobacz wideo

"Z przykrością informujemy o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy, 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta ze szpitala w Pleszewie, 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie, 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni ze szpitala w Poznaniu, 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu" - podało Ministerstwo Zdrowia.

Łącznie zatem liczba zgonów w Polsce wzrosła do 129.

Resort zdrowia podał też informację o kolejnych zakażeniach. Początkowo wskazano, że nowych przypadków jest 134: 20 osób z woj. dolnośląskiego, 19 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 18 osób z woj. łódzkiego, 13 osób z woj. podlaskiego, 10 osób z woj. świętokrzyskiego, 9 osób z woj. zachodniopomorskiego, 9 osób z woj. podkarpackiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 8 osób z woj. pomorskiego, 7 osób z woj. śląskiego, 6 osób z woj. opolskiego, 6 osób z woj. wielkopolskiego i 1 osoby z woj. lubelskiego.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że w raporcie brakuje danych z województwa mazowieckiego, które są na stronach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Po kilkunastu minutach Ministerstwo uzupełniło raport. "Przekazujemy najnowsze dane dotyczące Mazowsza: 182 przypadki potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - napisano na Twitterze.

Łącznie zatem, we wtorek liczba potwierdzonych przypadków powiększyła się nie o 253, a o 435. W sumie liczba zakażeń w Polsce to 4848.

Koronawirus w Polsce. Bilans wtorku

W porannym wtorkowym (7 kwietnia) komunikacie resort zdrowia potwierdził śmierć 4 osób. Wszyscy mieli "choroby współistniejące".

Koronawirus w Polsce. Liczby ostatni dni

W poniedziałek (6 kwietnia) Ministerstwo Zdrowia informowało o 311 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci 13 kolejnych osób. Byli to pacjenci w wieku od 40 do 97 lat. W niedzielę resort zdrowia informował o śmierci kolejnych 15 osób zarażonych koronawirusem. O 475 zwiększyła się też liczba potwierdzonych testami zakażeń - to największy dobowy przyrost odnotowany w Polsce od początku epidemii.

Koronawirus. Zakaz wychodzenia z domu i inne obostrzenia

Na razie ani rządzący, ani eksperci nie precyzują, kiedy skończy się epidemia koronawirusa. W poniedziałek (6 kwietnia) w Sejmie premier Mateusz Morawiecki informował, że szczyt choroby wciąż jeszcze przed nami. Jak mówił, przyjdzie on "może w maju, może w czerwcu".

W Polsce od kilku tygodni obowiązują liczne obostrzenia dotyczące m.in. przemieszczania się. Najnowsze obowiązuję od wtorku 31 marca. Premier i minister zdrowia ogłosili wówczas zamknięcie między innymi hoteli, bulwarów, parków czy sklepów budowlanych. Osoby poniżej 18 roku życia od tamtej pory nie mogą bez obecności opiekuna przebywać poza domem. Ograniczenia dotknęły też sklepy spożywcze - w sklepie mogą przebywać tylko 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Od 1 kwietnia obowiązkowej kwarantannie zostają też objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Premier zapowiedział też, że sklepy, drogerie, apteki w godz. 10-12 będą dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia.

Od wtorku (24 marca) obowiązują obostrzenia dotyczące przemieszczania się. Obywatele - jak mówił szef rządu - mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, jak np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób. Nowe obostrzenia obowiązują na razie do 11 kwietnia. Za ich łamanie grozić będzie kara nawet do 5 tys. zł.

Wcześniej - w piątek (20 marca) premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. Taka sytuacja daje ministrowi zdrowia szerokie uprawnienia. Może on ustanowić m.in. obowiązkowe szczepienia oraz zakaz funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy. Rząd wprowadził też znacznie wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grzywnę podniesiono z do 30 tys. zł.