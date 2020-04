Wypadki drogowe w 2019 roku. Choć zmniejszyła się liczba rannych, zginęło więcej osób

C ZA 9 godzin temu Oceniono 2 razy 0

>>>> Do największej liczby wypadków doszło na prostych odcinkach drogi podczas dobrych warunków atmosferycznych <<<



To dla Januszy najtrudniejsze "warunki".

Bo każdy Janusz uważa, że ograniczenia "som z d*py" a on przecież "umi" jechać "szybko ale bezpiecznie".



Nasze pańszczyźniane społeczeństwo nie dojrzało jeszcze do rozumnego posługiwania się tym prostym urządzeniem. Gdyby w jakimś kraju afrykańskim z dnia na dzień pojawiły się takie same drogi i warunki jak w Polsce, to murzyni zabijaliby się na taką samą potęgę jak Bulandczycy.