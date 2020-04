Ograniczenia związane z koronawirusem. W czwartek rząd przedstawi nowe decyzje

marudna.maruda 2 godziny temu Oceniono 10 razy 10

Panie ministrze Szumowski, ciekawi bylibyśmy, ile też respiratorów otrzymały szpitale w ostatnich tygodniach- od rządu, nie od prywatnych przedsiębiorców czy WOŚP, ile kombinezonów trafiło do szpitali i dla ratowników, jaką pomoc rząd zapewnił pensjonariuszom i pracownikom dps-ów, hospicjów, szpitali nie zakaźnych?

Rozumiem, mamy się nie gromadzić, nie spacerować, nie zwiedzać sklepów, nie organizować imprez, święta spędzać w rozproszeniu. Rozumiem. My się stosujemy do obostrzeń, bo zależy nam na uniknięciu zarażenia. Tylko nie rozumiem, dlaczego rząd poza straszeniem karami nie robi nic, żeby było lepiej, bezpieczniej, zdrowiej. Bo to, co się w parlamencie dzieje, nijak ma się do sytuacji zagrożenia życia milionów ludzi.