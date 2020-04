"B E Z O G Ł O S Z E N I A".

Restrykcje są jak najbardziej potrzebne, ale jest BEZPRAWNE tzn. niby jest "stan nadzwyczajny " BEZ OGŁOSZENIA i prawa swobod są łamane przez rząd np art. 51 Konstytucji de facto PiS permanentnie bez przerwy przy każdej nadarzajacej okazji łamie kołem Konstytucję RP.. Nie wprowadzenie



STANU NADZWYCZAJNEGO



(do celowego wygaśnięcia kadencji I Prezesa SN Małgorzaty Gelsdof by po niej był sługus z sporym prawdopodobieństwem może być na jej miejscu choćby prokurator Piotrowicz) to prosta droga do katastrofy i pan A.D. z premedytacją naraża społeczeństwo na utratę zdrowia i życia ludzkiego w tym przypadku



NA PIERWSZYM MIEJSCU



bo nie chce sprowadzić zgodnie z Konstytucją w najprostszy sposób ponieważ niestety



WALCZY O WŁASNY BYT I NIEBYT



i niewątpliwie w przyszłości może on stanąć przed Trybunałem Haskim (TK jest wadliwie utworzony) nie tylko za wykorzystanie koronawirusa w celach politycznych...



W tym kolejnym tygodniu będzie jeszcze więcej zakażeń, a co gorsza z pewnością jest kilkakrotnie więcej nie wykrytych bądź specjalnie ukrytych przez władzę (metodą "zamknięcie ust") i zmarłych, a ponieważ obywatele są świadomi z praw konstytucyjnych, to ludzie nie przestrzegają "drakońskich" obostrzeń bo uważają , że



SĄ BEZRAWNE,



a stan nadzwyczajny zmieni na pogląd na prawo w cywilizowany sposób, tym bardziej że



ŻADNE APELE NIC NIE DAJĄ



o m.in. pozostanie w domach...



Święta wielkanocne przyniosą pogrom zakażeń i niepotrzebną śmierć i tylko pomyśleć iż tylko właściwy



JEDEN PODPIS



A.D. w tej chwili zmieniłby sens walki i przetrwania koszmaru koronawirusowego w stanie nadzwyczajnym...

Zdrowia wszystkim.