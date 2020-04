"W Polsce wzrost liczby zakażeń jest wyjątkowo wolny". Czy zawdzięczamy to naszej nieufności?

Zobacz wideo

Profesor Lipniacki z Pracowni Modelowania w Biologii i Medycynie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk był gościem Agnieszki Lichnerowicz w audycji "Światopodgląd".

Przekonywał, że przyrost liczby zakażeń w Polsce jest wyjątkowo wolny w porównaniu do innych państw Europy. - Mamy teraz 5 tys. przypadków zakażeń. Gdy w krajach Europy Zachodniej - Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii - było 5 tys. przypadków, wzrost był istotnie szybszy - przypomniał.

Zdaniem Lipniackiego, przyczyniło się do tego wprowadzenie dość rygorystycznych obostrzeń. Ale nie tylko. - Mieszkańcy różnych krajów, oprócz narzuconych ograniczeń, mają jeszcze wewnętrzną dyscyplinę. Wydaje się, że w Polsce, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, poziom tej dyscypliny jest wyjątkowo wysoki. Pewnie jest to pozostałość kilkudziesięciu lat komunizmu - zastanawiał się profesor.

- Albo strachu przed własnym systemem ochrony zdrowia - podsunęła Lichnerowicz. Lipnacki przyznał, że faktycznie może mieć to znaczenie. - Niemcy mają fantastyczną służbę zdrowia, pewnie najlepszą w Europie. I prawdopodobnie to ogromne zaufanie do niej jeszcze 2-3 tygodnie temu powodowało pewną beztroskę. Niemcy myśleli: "Mamy idealną służbę zdrowia, na pewno wraz z rządem sobie z tym problemem poradzi". Polacy mają mniejsze zaufanie do rządu i służby zdrowia, prawdopodobnie dlatego są bardziej wstrzemięźliwi - zauważył.

Jakie jeszcze czynniki mają wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa? Czy możemy przewidzieć, kiedy uda się zahamować wzrost zakażeń? O tym w "Światopoglądzie". Audycji możesz wysłuchać, korzystając z naszej aplikacji.