Koronawirus w Polsce. Są kolejne zgony. Coraz większa liczba przypadków

Jak całkiem rozsądnie tłumaczy dr Montanari, koronawirus tak naprawdę jest niebezpieczny dla osób już chorych. We Włoszech osoby bez stwierdzonych chorób towarzyszących - co nie znaczy że ich nie było - to 0,8% zgonów na koronawirusa. Połowa to osoby z 3 lub więcej chorobami, reszta to 1 lub dwie choroby.