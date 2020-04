Zobacz wideo

W czwartek rząd ogłosił przedłużenie o kolejne tygodnie obostrzeń związanych z koronawirusem. Przesunięto też egzaminy maturalne i ósmoklasisty.

REKLAMA

Nakaz zasłaniania nosa i ust

Podczas czwartkowej konferencji Łukasz Szumowski, minister zdrowia, powiedział, że "gdyby nie te restrykcje, gdyby nie ta izolacja, ta kwarantanna narodowa, mielibyśmy dzisiaj 20-30-40 tys. chorych". - Mielibyśmy sytuację taką, jaka jest we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii. Sytuacja, w której medycy muszą decydować, kto ma szansę mieć leczenie respiratorem, a kto nie. Na szczęście takiej sytuacji na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma i musimy zrobić wszystko, żeby jej nie było - podkreślił minister.

- Gdyby te restrykcje były poluźnione, gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy - radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30-40-50 tys. więcej osób chorych, a to oznaczałoby, że kilkaset osób z tej grupy by zmarło - zaznaczył Szumowski.

- Od 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych - poinformował minister zdrowia. Jak dodał, nie "musi być to maseczka". - Tak jak w wielu innych krajach na świecie, nie mówimy, że to musi być maseczka. Może to być chustka czy szalik. Konkretne regulacje będziemy przedstawiali po świętach - podkreślał minister.

Będzie obowiązek zakrywania nosa i ust. Jaką maseczkę wybrać?

Doktor Agnieszka Chojecka z Państwowego Zakładu Higieny twierdzi, że maski o klasie FFP3 mogą zapewnić wysoki poziom ochrony przed koronawirusem. Badania z 2008 roku potwierdzają, że tego typu ochrona pozwala obniżyć o 70-80 proc. ryzyko infekcji grypą. Niezbędne jest jednak zachowanie innych elementów higieny – przede wszystkim unikanie dotykania oczu, ust, nosa, regularne mycie dłoni, unikanie miejsc publicznych, reagowanie na pojawienie się zagrożenia w najbliższym otoczeniu.

Koronawirus w Polsce

Do tej pory odnotowano ponad 5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło ponad 100 osób.