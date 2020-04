"Ministerstwo powinno wysilić się na większy poziom konkretu. Egzaminów nie robi się w trzy tygodnie"

kitka20061 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

To jest sku.........stwo. Wiadomo jak wygląda to zdalne nauczanie. Ósmoklasiści powinni teraz się przygotowywać do egzaminów, powtarzać, ale tak naprawdę to warunki są do tego bardzo słabe. Czym dłużej siedzą w domach, tym więcej zapominają. Nie mają szans na uczęszczanie na korepetycje czy kursy przygotowujące do egzaminów. Z dnia na dzień wszystko zostało im odebrane, ale wymaga się od nich aby napisały egzamin i to nie wiadomo kiedy. Przysparzamy im tylko niepotrzebnych nerwów. Te egzaminy powinny być odwołane, a rekrutacja powinna się odbyć na podstawie świadectw.