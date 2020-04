"Podaruj im trochę słońca", czyli akcja wspierająca mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Zobacz wideo

Akcja jest zorganizowana jako wydarzenie na Facebooku - włączyć może się każdy. Wystarczy nagrać smartfonem jakąś popularną piosenkę sprzed lat albo kilka ciepłych słów dla osób przebywających w domach całodziennego pobytu. Domach, w których jest w tej chwili szczególnie dramatyczna sytuacja, bo zwiększa się liczba zakażonych koronawirusem. Osoby zdrowe niejednokrotnie muszą przebywać w tym samym budynku, co chore, a to dodatkowo zwiększa ich stres i lęk.

REKLAMA

- Mieszkańcy ośrodków stałego pobytu są dziś w bardzo trudnej sytuacji, czują się osamotnieni. Chcę, żeby wiedzieli, że o nich pamiętamy - mówi pani Monika.

W ramach akcji "Podaruj im trochę słońca" każdy z nas może nagrać piosenkę, jakieś przesłanie czy dobre słowo dla seniorów, ale też np. filmik z rysunkami naszych dzieci. Pani Monika zamieści to wszystko na YouTube i przekaże informację do miejsc w całej Polsce.

- Mogą to być piosenki, ale też słowa wsparcia dla pensjonariuszy, a teraz także życzenia świąteczne. To spontaniczny projekt, więc tworzymy go wszyscy razem - mówi nasza rozmówczyni.

Pierwsze nagrania dla osób z całodobowych ośrodków wsparcia już są, choć akcja jest tak naprawdę dopiero na początkowym etapie. - Dostałam już pierwsze filmy m.in. piękne wykonanie piosenki "Powróćmy jak za dawnych lat" - mówi Monika Auch - Szkoda. - Link do kanału na YouTube przekażę ośrodkom, by pracownicy mogli włączać nasze filmy swoim podopiecznym. Mieszkańcy ośrodków mają prawo się bać, dlatego uważam, że powinniśmy okazać im naszą solidarność - dodaje aktywistka.

Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej z każdym dniem jest coraz bardziej dramatyczna. Dostajemy sygnały z różnych miejsc w Polsce, że brakuje nie tylko maseczek czy kombinezonów jednorazowych, ale też personelu. Bo lekarze, pielęgniarki w takich miejscach też chorują na Covid19. Z zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którą dostali przedstawiciele organizacji pozarządowych wynika, że jeszcze przed świętami do ośrodków dotrze pierwszy transport środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji. Mają też powstać izolatoria dla osób chorych, które nie wymagają pobytu w szpitalu tak, by nie musiały przebywać w jednym miejscu z osobami zdrowymi. "Powstaną miejsca hotelowe, dla pracowników, którzy będą obawiali się wrócić do domu. Powołani zostaną koordynatorzy na poziomie powiatów, ich lista zostanie zamieszczona na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo będzie informować na bieżąco o podejmowanych działaniach na stronie" - czytamy na profilu Katarzyny Roszewskiej z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, która uczestniczyła w rozmowach z ministerstwem.