10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Prokuratura: Śledztwo jest w kluczowej fazie

Prokuratura przekazała śledztwo w sprawie katastrofy samolotu na łące pod Smoleńskiem, komendantowi 3-osobowego komisariatu kolejowego na dworcu PKP Warszawa Powiśle. Wcześniej, w/w komendant posterunku

zajmował się śledztwem w sprawie podłozenia bomb nuklearnych w Warszawie, przed wyborami prezydenckimi.

W związku ze śmiercią zainteresowanego, śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy komisariatu kolejowego PKP Warszwa Powiśle wynika co następuje:

Nie złozono zamówienia w 36 pułku lotnictwa transportowego na kilka samolotów, co było niezgodne z instrukcją

bezpieczeństwa HEAD, zabraniającą przewozu najwazniejszych osób w państwie w jednym samolocie.

Nie zapoznano się z aktualną prognozą atmosferyczną panującą w miejscu lądowania.

Nie wyznaczono lotniska awaryjnego.

Opózniono lot o 27 minut z powodu nieobecności głównego pasazera dla którego organizowano ten lot.

Załoga nie miała stosownych certyfikatów na uczestnictwo w locie, przy takiej pogodzie. Nie była przeszkolona.

Zrezygnowano z obecności rosyjskiego lidera na pokładzie TU-154 M o numerze bocznym 1. Polska załoga nie

znała języka rosyjskiego co utrudniało zrozumienie poleceń wiezy kontrolnej na nieczynnym lotnisku w Smoleńsku.

Na pokładzie samolotu podczas lotu spozywano alkohol w postaci piwa, roznoszony przez stewardesy. Dostępne

nagranie rozmów z kochpitu, gdy stewardesa proponuje piwo generałowi, dowódcy lotnictwa, obecnemu w kochpicie, (bo chyba nie pilotom ani nawigatorowi ?) Według raportu Anodiny generał był nawalony jak autobus do Lichenia, co potwierdza równiez badanie komisji pana Millera. W próbce pobranej z wątroby generała kilka dni po wypadku, potwierdzono obecnośc alkoholu.

Podczas rozmowy telefonicznej pierwszego pasazera z bratem przebywającym w łózku w Warszawie, zdecydowano wspólnie, ze mimo iz mgła nie pozwala na kontynuowanie lądowania, widocznośc jest praktycznie ,,zerowa,, lądowanie się odbędzie ku chwale oręza polskiego. A jak dojdzie do katastrofy to obciązy się nią Tuska.

Banalna katastrofa, więcej było powodów do wstydu niz do chwalenia się nią, więc Macierewicz postanowił dopisac do niej tragiczną historię. Zdarza się.