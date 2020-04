Pandemia uderza w hospicja. Tracą setki tysięcy złotych i zaczynają ciąć koszty

Zobacz wideo

Co rok w pierwszy dzień wiosny Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci organizowało bieg miejski, do tego akcję "Pola nadziei" i wiosenną sprzedaż żonkili. Udawało się zebrać w ten sposób nawet 300 tysięcy złotych. Dla wrocławskiej placówki to jedno z ważnych źródeł finansowania. - Za te pieniądze możemy kupić na przykład leki dla naszych podopiecznych - mówi prezes Beata Hernik-Janiszewska i dodaje, że mają pacjentów, dla których miesięczny koszt terapii to nawet 1000 złotych.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci ma 59 podopiecznych. To hospicjum domowe. - Pod naszą opiekę trafiają dzieci, które wymagają całodobowej opieki. Jedno z rodziców rezygnuje z pracy i jest praktycznie przykute do łóżka dziecka - mówi Beata Hernik-Janiszewska. Placówka zajmuje się dziećmi z porażeniem mózgowym, z chorobami neurologicznymi i genetycznymi, dziećmi po wypadkach komunikacyjnych i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Hospicjum zapewnia opiekę lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów. Co ważne, zapewnia także wytchnienie rodzicom. - Na te kilka godzin w miesiącu mogą pójść do lasu, do fryzjera czy do kościoła. Gdzie tylko chcą - mówi prezes hospicjum.

Około 40 proc. budżetu to pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe pochodzą z wpłat 1 proc. podatku, z darowizn, ale także z akcji, które sami organizują. Pieniądze, które zarabiali wiosną, starczały na miesiąc funkcjonowania. Planowali budowę domu opieki wyręczającej. - W zachodniej Polsce takiego domu nie ma. Chodzi o miejsce dla dzieci terminalnie, nieuleczalnie chorych - mówi dyrektor. I dodaje, że w związku z zaistniałą sytuacją pieniędzy na takie inicjatywy też będzie mniej.

Ponad 130 hospicjów i wszędzie podobnie

Krakowskie Hospicjum im. św. Łazarza sięga po swoje rezerwy. Jak mówi jego prezes, Joanna Stokłosa, na razie nie muszą z niczego rezygnować. Ale co będzie dalej? Tego nie wiedzą. Prowadzą inny typ hospicjum niż to we Wrocławiu. Pomagają głównie dorosłym, a wśród nich 90 proc. stanowią cierpiący na nowotwory. Mają hospicjum stacjonarne, ale pomagają też chorym w ich domach. Zapewniają pomoc lekarską, pielęgniarską, leki, ale też wsparcie psychologiczne.

Prezes od razu zaznacza, że nie chcą dziś konkurować z żadnymi zbiórkami na rzecz szpitali, które walczą z pandemią. - Rozumiemy, co się dzieje, wiemy, jak potrzebna jest tam pomoc - mówi Joanna Stokłosa i zaznacza, że oni muszą jednak jakoś zapewnić przetrwanie swojej organizacji. - Jesteśmy potrzebni, podobnie jak inne hospicja. Tych pozarządowych jest ponad 130 i pewnie wszystkie mają podobną sytuację - mówi i wylicza, że w ich przypadku NFZ pokrywa 67 proc. wydatków, ale resztę trzeba dozbierać. A to kwoty liczone w milionach złotych.

Dla hospicjum stacjonarnego wielkie wyzwanie to zabezpieczenie swoich podopiecznych i personelu. W dobie koronawirusa potrzeba wielu środków ochrony bezpośredniej. To generuje spore wydatki, ale cóż mają zrobić... Praktycznie wszyscy podopieczni są w grupie wysokiego ryzyka. Więc w hospicjum nie można sobie pozwolić na "wpuszczenie" koronawirusa.

1 proc. albo będzie kiepsko

Dla wielu placówek ratunkiem są odpisy 1 proc. podatku, ale nikt nie wie, jak to wszystko będzie wyglądało w tym roku. Trzeba też liczyć się z tym, że hojność ludzi dotkniętych skutkami pandemii będzie mniejsza i pieniędzy może być zdecydowanie mniej. Akcja "Pola nadziei", w którą jest zaangażowanych blisko 50 podmiotów, została przeniesiona do internetu. Zamiast kupić żonkila na ulicy, można się włączyć w działania on-line. "Pola nadziei" to kampania organizowana "w normalnych warunkach" dwa razy w roku. Jesienią, 4 października, w Dzień Opieki Hospicyjnej sadzone są żonkile. To symboliczny akt solidarności z umierającymi. Wiosną, kiedy kwiaty zakwitną, są sprzedawane jako cegiełki na rzecz podopiecznych hospicjów.

Oprócz pieniędzy może braknąć lekarzy

Hospicja dodatkowy problem hospicja z kadrą medyczną. Obecnie wizyt domowych ze względów bezpieczeństwa odbywa się mniej. Wykonywane są tylko te niezbędne, a w grę wchodzi telemedycyna. Mimo to dyrektorzy szpitali wprowadzają zakazy pracy w innych miejscach. To sprawia, że wielu fachowców nie może pomagać w hospicjach nawet on-line. Trwają negocjacje. Placówki z dużych miast próbują się jakoś dogadywać z dyrektorami. Wszyscy czekają na jakieś decyzje i koniec epidemii przede wszystkim.

