MSZ wzywa stronę rosyjską do wydania wraku Tu-154 M. Przekazało notę dyplomatyczną ambasadzie Rosji

"Ministerstwo spraw zagranicznych przekazało ambasadzie Rosji w Polsce notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do niezwłocznego wydania własności Polski - wraku samolotu Tu-154 M. Żadna norma prawa międzynarodowego nie daje podstawy dla przetrzymywania przez Rosję własności Polski" - czytamy w piątkowym wpisie MSZ na Twitterze.

Warto przypomniec, że jedną z kluczowych obietnic polityków PiS przed objęciem władzy w 2015 roku było właśnie odzyskanie wraku tupolewa. PiS przez lata ostro krytykował rząd PO-PSL za to, że nie potrafił odzyskać wraku. Mówił o bezsilności państwa polskiego i strachu wobec Rosji. Według Macieja Laska, byłego szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie lata nie podjął żadnych konkretnych działań, które zbliżałyby Polskę do odzyskania wraku. - Ograniczono się jedynie do deklaracji słownych - mówił w zeszłym roku w rozmowie z TOK FM.

Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Politycy PiS zgromadzili się dzisiaj pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, by złożyć pod nim kwiaty. Nie zastosowali się tym samym do zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób. Na placu Piłsudskiego w Warszawie spotkali się dzisiaj m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, eurodeputowany Joachim Brudziński, prezes PiS Jarosław Kaczyński i Jan Maria Tomaszewski.

Zdaniem policji w przypadku obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej nie mamy do czynienia ze zgromadzeniem, a jedynie z wykonywania obowiązków przez osoby piastujące dane urzędy i funkcje.

W minionych dniach przedstawiciele rządu oraz PiS, w tym m.in. szef Kancelarii Premiera oraz zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel informowali, że z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej "będą skromne". Zarówno min. Dworczyk, jak i Fogiel zapewniali, że zachowane zostaną wszelkie normy bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące postępowania w czasie epidemii. O godzinie 8.41 kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego miał złożyć szef PiS Jarosław Kaczyński. Premier Mateusz Morawiecki miał składać wieńce dopiero o godzinie 9.

