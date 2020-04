NFZ zawiadomił prokuraturę ws. nieprawidłowości w szpitalu w Krotoszynie

Zobacz wideo

Zawiadomienie poznańskiego oddziału NFZ - jak przekazał prokurator Maciej Meler - dotyczy szpitala w Krotoszynie. Zarzuty dotyczą "sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia wielu osób i spowodowania zagrożenia epidemiologicznego przez szerzenie się choroby zakaźnej". - Chodzi o nieprawidłowości w organizacji pracy w szpitalu i opieki nad potencjalnie zarażonymi pacjentami oraz transportu dwóch pacjentów do innego szpitala - wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. z uwagi na zachowanie obiektywizmu, - Ponieważ Krotoszyn jest małą miejscowością - poinformował prokurator.

W lecznicy w Krotoszynie aż 60 osób - pacjentów i pracowników - zaraziło się koronawirusem. Z tego powodu większość oddziałów w krotoszyńskim szpitalu jest zamknięty. Na razie prokuratorzy z Ostrowa sprawdzają dokumentację medyczną dostarczoną przez szpital. Zarzutów w tej chwili nie postawiono nikomu.

Koronawirus w Krotoszynie

Według najnowszych raportów (z 10 kwietnia) w powiecie krotoszyńskim Krotoszynie zakażonych jest 115 osób.To największa liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce, gdzie do tej pory odnotowano 441 przypadków zakażenia koronawirusem.W tym 24 osoby zmarły

W Krotoszynie zamknięto komendę policji. We wtorek koronawirusa zdiagnozowano u jednego ze strażaków.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk przeprowadził w poniedziałek wideokonferencję ze starostą krotoszyńskim, burmistrzem Krotoszyna, dyrektorem szpitala oraz służbami i instytucjami z terenu powiatu.

Stwierdził, że obecna sytuacja to nie wynik błędów jednego podmiotu, "a system naczyń połączonych". - Musimy tę falę zatrzymać. Nie mamy czasu, by czekać. Mieszkańcy oczekują konkretnych działań, przesyłają mi swoje sugestie i uwagi - powiedział wojewoda. W mieście zaczęła się w tym tygodniu dezynfekcja. Chodziło o główne ciągi komunikacyjne w centrum Krotoszyna oraz znajdujące się tam elementy przestrzeni publicznej - przystanki autobusowe, ławki, poręcze, wejścia do kamienic komunalnych i klatki schodowe. Mieszkańcom dystrybuowane są maseczki - do piątku trafiło do nich 15 800 maseczek.