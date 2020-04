NieSkładamyParasolek. Przeciwnicy zakazu aborcji skrzykują się, by zaprotestować przeciwko projektowi Kai Godek

Zakaz, zakazy i jeszcze raz zakazy to takie proste, wręcz prostackie. Kiedy Godek i PISsowcy, wbiją sobie do kaczych łebków, że skazują kobiety, niepełnosprawne dzieci i ich rodziny na polskie piekło. Bo wsparcie dla nich od państwa i kościoła jest gófno' warte, dostęp do rehabilitacji i lekarzy ograniczony...! Pieniądze zabierane na PISlamistyczną propagandę.

Może niech ten (nie) rząd przy każdej parafii wybuduje przynajmniej okna życia. Ale co z traumą u kobiety, która jest zmuszona do urodzenia potwora. Dostęp do psychologa, psychiatry też jest ograniczony...