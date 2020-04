"Doświadczamy kruchości ludzkiego życia i świata przez nas urządzonego". W liturgiach Wielkiego Piątku biskupii mówią o pandemii

Zobacz wideo

Liturgia Wielkiego Piątku w Kościele katolickim jest upamiętnieniem męki Pańskiej i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana msza św., bo to dzień największej żałoby w Kościele. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, udział w tej liturgii jest ograniczony do pięciu osób. Nie odbyła się też droga krzyżowa ulicami Warszawy.

Podczas liturgii Męki Pańskiej księża biskupi wielokrotnie nawiązywali do sytuacji, z jaką przychodzi nam się mierzyć. - Z całą pokorą doświadczamy kruchości ludzkiego życia i świata przez nas urządzonego - mówił w homilii podczas liturgii Wielkiego Piątku w Sanktuarium św. Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz. - To ważna dla nas lekcja, ucząca nas pokory, nieliczenia tylko na własne siły, ale złożenia całej ufności w Tym, który dzierży losy świata, od którego wyszliśmy i do którego wracamy - podkreślił.

- Wierzymy głęboko, że wszystkie sprawy nasze i całego świata znajdą pod Chrystusowym krzyżem rozwiązanie. Znajdą światło, dzięki któremu udźwigniemy trudności i nie poddamy się zniechęceniu i rozpaczy - dodał kardynał.

Podziękowanie służbom medycznym i mundurowym

Z kolei czasie liturgii w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie polecano bożemu miłosierdziu służby medyczne, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, straży granicznej i innych służb mundurowych, którzy oprócz zwykłych obowiązków, zaangażowali się w walkę z pandemią.

W homilii biskup polowy Józef Guzdek podkreślił, że miarą miłości doskonałej jest ofiarowanie życia w obronie najwyższych wartości. Podkreślił, że "nie wystarczą słowne deklaracje - potrzebny jest czyn miłości, podjęty świadomie i z własnej woli".

Biskup podkreślił, że "postawa służb medycznych w walce z koronawirusem budzi podziw i najwyższy szacunek". Wspomniał, że we Włoszech w walce z groźną epidemią, niosąc pomoc chorym i cierpiącym zmarło już ponad 90 lekarzy i ponad 100 kapłanów. - Najmłodszy miał 45 lat. Wielu z nich było na pierwszej linii frontu walki z pandemią, niosąc wsparcie i nadzieję cierpiącym. Były przypadki, że księża oddawali respiratory młodszym, rokującym wyzdrowienie - powiedział bp Guzdek.

Podkreślił, że także polscy lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni dzielnie dźwigają krzyż walki z pandemią. - Są i tacy, którzy niosąc pomoc chorym, sami ulegli zarażeniu. Wiemy o śmierci kilku polskich księży, którzy zarazili się podczas pełnienia posługi duszpasterskiej - powiedział biskup. I zachęcał do objęcia modlitwą harcerzy i skautów, którzy niosą pomoc kombatantom, osobom w jesieni życia, chorym i niepełnosprawnym. - Dla nich krzyż harcerski nie jest ozdobą, ale wezwaniem do służby i poświęcenia dla bliźnich - podkreślił bp Guzdek.

Abp Jędraszewski apeluje o modlitwę o miłosierdzie dla kraju

Biskup Piotr Jarecki podczas liturgii Męki Pańskiej w archikatedrze warszawskiej powiedział z kolei, że "jeżeli chcemy właściwie przeżyć trudny czas pandemii, mamy jedną drogę i jedną radę - złączyć się duchowo z krzyżem Chrystusa, który jest objawieniem najdoskonalszej miłości, miłości Boga. Bez tego cierpienie, choroba i śmierć i nasze słabości mogą nas kompletnie pogrążyć".

Bp Jarecki zwrócił uwagę, że w człowieku jest rozdarcie, "nie tyle między duchem a ciałem, co raczej między wolą akceptacji i przylgnięciem do Niego, a wolą ucieczki od Niego". - Jest to rozdarcie wewnętrzne, obecne zawsze - dodał. Podkreślił, że trudny czas pandemii, kwarantanny, chorób, smutku, odosobnienia, śmierci powinien uczynić z nas jeszcze bardziej ludzi ducha, modlitwy, przylgnięcia do Boga. - Inaczej ulegniemy pokusie zwątpienia, przygnębienia, beznadziei lęku, który prowadzi do agresji - ostrzegł.

Do pandemii nawiązywał także w katedrze na Wawelu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Jak podkreślił, po tym jak Chrystus zmarł na krzyżu, "oddał ducha" nastał czas płaczu. - Ten wielki płacz skargalny wpisuje się także w nasz płacz tych, którzy żegnają swoich najbliższych - ofiary pandemii, w płacz wielu ludzi, ponieważ nie mogą wziąć udział w liturgii Triduum Paschalnego, nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, nie mogą brać udziału w niedzielnej Eucharystii - powiedział Jędraszewski.

Dodał, że wznosi się także płacz kapłanów, nie tylko dlatego, że w ich kościołach nie ma ludzi. - Ale płacz, dlatego że płaczą ludzie nie mogący korzystać z Eucharystii - dodał metropolita.

- Trzeba nam dzisiaj w naszych domach, szczególnie głęboko uczcić krzyż Chrystusa, na którym zawisło zbawienie świata - mówił arcybiskup. Zaapelował do wiernych o wystawienie w domach krzyża przy zapalonej świecy i modlitwę o miłosierdzie dla kraju i całego świata oraz wzbudzenie aktu żalu doskonałego.