Zakazu wyjazdów na Wielkanoc nie ma, ale policjanci będą sprawdzać, czy nie opuszczamy domu bez powodu

To będzie wyjątkowa Wielkanoc - przyznają policjanci, którzy w te święta na drogach będą zwracali uwagę nie tylko na to, czy jeździmy bezpiecznie, ale też na to, czy nie opuszczamy domów bez powodu.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta (zdjęcie ilustracyjne)

