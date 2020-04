Koronawirus w Polsce. Dramatyczna sytuacja w prywatnym domu opieki na warszawskim Mokotowie

herr7 2 godziny temu Oceniono 6 razy -2

Jeżeli jest to prywatna placówka to gdzie podział się jej właściciel? W każdym bądź razie, po raz kolejny potwierdza się zasada, że chudych latach i w czasach kryzysu zwolennicy neoliberalizmu stają się gorącymi zwolennikami wsparcia ze strony państwa, tj. obywateli którymi na co dzień pogardzają. I to jest właśnie chore!