Ludzie dzwonią na 112, bo usłyszeli, że ktoś głośno kaszle. "Pomysłowość dzwoniących nie zna granic"

xt-s 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Ktoś się dziwi takim ludziom? Przecież rząd sam ustawił patrole, które mierzą temperaturę kierowcom, a jak któryś kaszle, to go kierują do Sanepidu. A to dzwonią ucziwi i lojalni obywatele, chcący wesprzeć rząd, policję i żandarmerię w wykrywaniu takich, co należy im naqtychmiast dołożyć dwa tygodnie domowego aresztu.

RFząd poszedł w totalitaryzm, to ma efekty - drobnych donosicieli, co donoszą albo z głupoty, albo (częściej) by zaszkodzić sąsiadowi, którego nie lubią. Zaraz zaczną się donosy, ża panią Józię odwiedził dziś jej syn z synową i wnukami. I nie nosili wtedy maseczek, a syn (zakrztusił się) kaszłał w mieszkaniu tej staruszki.