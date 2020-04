"Coś mi się zdaje, że gdyby kto inny sprawował władzę, wielu biskupów namawiałoby teraz do buntu"

elenem przedwczoraj Oceniono 27 razy 17

Nie, nie myli się ksiądz. Obecni księża (znaczna część) są jak żmije, obracają łby w stronę "słońca" czyli władzy i mamony. I żeby nie było gołosłowne. Kilka dni temu z w mej rodzinie zmarła pewna osoba. Rodzina wiedząc że jest zle, poprosiła księdza o "ostatnie namaszczenie" chorej, wówczas jeszcze żywej. Ksiądz przyjechał, dopełnił posługi, ale... pieniądze wziął "co łaska." Troszkę mnie to dziwi, wszak wszak samotna emerytka do majętnych osób nie należała. To jak to w końcu jest - "posługa kapłańska" czy "usługa"?