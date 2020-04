"Zbrodnia Katyńska spowodowała ciągle odczuwalną wyrwę w tkance naszego narodu". Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dokładnie 30 lat temu władze ZSRS przyznały się do mordu katyńskiego, nazywając go "jedną z cięższych zbrodni stalinizmu". Oświadczenie to uznawane jest za przełom w wyjaśnianiu okoliczności śmierci polskich oficerów, ale do dziś Kreml nie zgodził się na pełne ujawnienie akt katyńskich.

Bundesarchiv, Bild 183-J21201 / CC-BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0 DE (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)

