Koronawirus w Polsce. Rośnie bilans ofiar i liczba nowych przypadków

Mamy 153 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (41), mazowieckiego (27), opolskiego (19), łódzkiego (16), świętokrzyskiego (12), dolnośląskiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (7), wielkopolskiego (6), małopolskiego (3) i zachodniopomorskiego (2). Z przykrością informujemy o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia.

We wtorek rano (14 kwietnia) resort zdrowia informował o śmierci kolejnych sześciu osób. Wzrosła też liczba potwierdzonych testami przypadków.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W poniedziałek (13 kwietnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 260 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 13 ofiarach śmiertelnych. Byli to pacjenci m.in. z Poznania, Łańcuta i Raciborza. Dzień wcześniej - w Niedzielę Wielkanocną odnotowano natomiast 318 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły zaś 24 osoby, w tym aż sześć z Warszawy i siedem z Radomia.

W sobotę 11 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 401 nowych zakażonych i 27 zmarłych osobach.

Koronawirus w Polsce. Zakaz wychodzenia z domu i inne ograniczenia

Na razie ani rządzący, ani eksperci nie precyzują, kiedy skończy się epidemia koronawirusa. W poniedziałek (6 kwietnia) w Sejmie premier Mateusz Morawiecki informował, że szczyt choroby wciąż jeszcze przed nami. Jak mówił, przyjdzie on "może w maju, może w czerwcu". Z kolei w czwartek (9 kwietnia) poinformowano o przełożeniu matur i egzaminów ósmoklasistów. Na razie nie wiadomo, na kiedy - zastrzeżono jednak, że odbędą się one nie wcześniej niż w czerwcu.

Do 19 kwietnia obowiązują w Polsce liczne obostrzenia dotyczące m.in. przemieszczania się, działalności sklepów czy punktów usługowych. Zamknięte są m.in. hotele, bulwary czy parki. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą bez obecności opiekuna przebywać poza domem. W sklepie mogą przebywać tylko 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Natomiast w godzinach 10-12 w sklepach, aptekach czy drogeriach mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.

Koronawirus w Polsce. Będzie nakaz zakrywania ust i nosa

Od 16 kwietnia w Polsce będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - na przykład maseczką lub chustką. Jednak należy pamiętać, że obywatele mogą wychodzić z domu tylko w sprawach naprawdę pilnych, jak np. wyjście do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Ograniczono też zgromadzenia - do maksymalnie dwóch osób. Nowe obostrzenia obowiązują na razie do 11 kwietnia. Za ich łamanie grozić będzie kara nawet do 5 tys. zł.