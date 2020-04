Po akcji "Odrzuć projekt Godek" policja ukarała aktywistów mandatami. Chce też skierować ich sprawy do sanepidu

"Z o m o w s k a" a k c j a p a c y f i k a c y j n a p o l i c j i łamiacą np przysięgę w kwestii SŁUŻENIA NARODOWI, a sluzy ambicjom polityków na bakier z orawem pod nadużyciem pandemii koronawirusa - POLSKA JEST NA 6 POZYCJI ŚWIATOWEJ ktora tłumi aspiracje praw człowieka jakim są m.in. prawa do protestu.

W s z y s t k i c h p o l i c j a n t ó w o d n o t o w y w a ć celem późniejszego ich rozliczenia ich nie tylko za utracenie zaufania publicznego przez funkcjonariusza państwowego.



BEZ OGŁOSZENIA



przedłużono stan nadzwyczajny de facto poniektóre "obostrzenia" są bez umocowań prawnych i konstytucyjnych in.słowy restrykcje są jak najbardziej potrzebne, ale sprowadzono w głównej mierze nielegalnie i z nadużycie m.in. do celów politycznych z akcentem

PAŃSTWA POLICYJMEGO

(częste prowokacyjne działania slużb mundurowych i przegięcia policji nie mające nic wspólnego z bezpośrednimi działaniami w obliczu koronawirusu np "pałowanie po kieszeniach" bezzasadnie niczym fizyczne pałowanie przez



ZOMO



i jest wspólny mianownik iż poziom intelektualny większości policjantów są co niegdyś zomowcy i o tym trzeba pamiętać i wiedzieć).

Z głową można odmówić mandaty, które sądy na kanwie prawa bez problemu podważają nakładane kary od mundurowych jako poniektórych pożytecznych idiotów.

De facto Odmówiłbym mandatu m.in. - z pozycji Art. 51, 52 Konstytucji i paru innych w zależności co policjanci o kurzych módżkach na własne widzimisię zabuja z fantazji ich wypowiedzi przy kontroli i



PAMIETAJCIE BY WSZYSTKO NAGRYWAĆ,



ale tak by nie przeszkadzać "uporczywie" w ich czynoosciach służbowych i



NIGDY



nie udostępniać nagranie matki np w komendzie tylko



SĄDOWI



(najlepiej z rąk dobrego adwokata, a adwokat zarobi na koszt od ...kulsonów i o tym cisza sza)

bo policja często mataczy wraz, że gdzieś się zgubił oryginalny nośnik zapisu, a polskie prawo uwzględnia tylko oryginały (nie każdy jednak ma dobrego prawnika - nieznajomość prawa też szkodzi).



Szerokiej drogi.



P.S.

Rzecznik GKP obraża nas z pomyleniem i poplątaniem co do faktów nie tylko na kanwie "bezprawia" niczym jak na "dzikim zachodzie".

POLICJANCI ostatnimi czasy zbyt często łamią przysięgę w kwestii SLUŻENIA NARODOWI, a nie politykom w chorych ambicjach nadużyć władzy de facto n i e b ą d ż c i e milicjantami i spadkobiercami ZOMO... bo nigdy nie osiągniecie i nie spodziewajcie się SZACUNKU od Suwerena (wielu mądrych policjantów oddało oznakę nie godząc się w braniu udziału w represji Suwerena w PAŃSTWIE POLICYJNYM).