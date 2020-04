PKN Orlen daje zniżki na paliwo dla żołnierzy WOT. "Kiedy podobna łaska spłynie na lekarzy i personel medyczny?"

Zobacz wideo

Jak poinformował w środę PKN Orlen, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za jeden litr paliwa na wszystkich stacjach tej spółki.

REKLAMA

"PKN Orlen podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci stacji Orlen w Polsce. Umożliwi im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom" - oznajmił płocki koncern. Jak zaznaczył, "program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od 1 maja".

W podpisaniu porozumienia w tej sprawie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. - Jestem pod wrażeniem skali wsparcia, jakiego Wojska Obrony Terytorialnej udzielają służbom i instytucjom walczącym z epidemią- podkreślił prezydent, cytowany w środowym komunikacie PKN Orlen.

Orlen dane zniżki żołnierzom WOT

Karty zniżkowe zawierające logo WOT będą dystrybuowane za pośrednictwem dowództwa tej formacji, a ich aktywacja nastąpi 1 maja.

Według PKN Orlen, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT "do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na wszystkich stacjach Orlen". Spółka przypomniała, że w WOT pełni służbę 22 tys. żołnierzy, co oznacza również wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na jej stacjach paliw.

- Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo - stwierdził szef Orlenu Daniel Obajtek.

A zniżki dla medyków?

W internecie szybko pojawiły się pytania o to, dlaczego podobnych zniżek PKN Orlen nie udzielił innym grupom zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa.

"Wypadałoby zapytać dlaczego narodowy Orlen nie robi takich zniżek dla pracowników ochrony zdrowia czy pracowników DPSów? Oni każdego dnia są na pierwszej linii!" - skomentował na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. W podobnym tonie wypowiedział się inny poseł tej partii Marcin Kierwiński. "Nie negując owych zasług [WOT], chciałbym dowiedzieć się, kiedy podobna łaska prezesa Obajtka spłynie na lekarzy i personel medyczny?" - pytał.