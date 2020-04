GIS swoje, premier Morawiecki swoje. Kto w końcu sprawdzi, czy sprzęt z Chin nadaje się do użytku?

Sprawa sprzętu medycznego do ochrony przed koronawirusem, który we wtorek dotarł do Polski z Chin, budzi spore emocje. We wtorek rzecznik GIS przekonywał w TOK FM, że jego instytucja nie zajmuje się sprawdzaniem, czy taki sprzęt nadaje się do użytku. Tymczasem w środę premier zapowiedział, że to właśnie... GIS ostateczne potwierdzi, czy produkty z Chin są zgodne z polskimi wymaganiami.

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta