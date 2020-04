Szyfr dla ofiar przemocy domowej w dobie pandemii. Pod przykrywką zakupu kosmetyków można poprosić o pomoc

Zobacz wideo

Krysia nie kryje, że wzorowała się na pomyśle z Francji, gdzie w czasie pandemii koronawirusa, ofiary przemocy mogą zgłaszać się do aptek. Farmaceuci wiedzą, że jeśli kobieta czy dziecko poprosi o maseczkę z numerem 19 - to znak, że potrzebuje pomocy. Pomysł z fikcyjnym sklepem, którego profil pojawił się na Facebooku, pośrednio nawiązuje do tej francuskiej idei.

W dobie kwarantanny część ofiar przemocy - siedząc w domu 24 godziny na dobę razem ze swoimi oprawcami - jest przez nich inwigilowana. Partnerzy sprawdzają ich telefony komórkowe czy laptopy i patrzą, czy taka kobieta bądź dziecko nie próbuje - potajemnie - komuś się poskarżyć lub wezwać pomoc. Ofiary boją się, że jeśli mężczyzna odkryje, że na przykład wysłały do kogoś takiego SMSa, może je znów pobić, zwyzywać lub zastosować przemoc seksualną.

Sklep, w którym można "zamówić" naturalne kosmetyki, to pewien szyfr. - Ofiara przemocy kontaktuje się z fikcyjnym sklepem pod nazwą "Rumianki i bratki". Może to zrobić mailowo lub za pośrednictwem profilu na Facebooku. Taka osoba udaje - to jest taki szyfr - że składa zamówienie w tym sklepie. My z naszej strony również używamy tego szyfru i pytamy na przykład, czy możemy jakoś pomóc w doborze kosmetyków lub coś doradzić. I w momencie, w którym osoba zdecyduje się na złożenie zamówienia i poda nam swój adres, wiemy, że pilnie potrzebuje pomocy - opowiada TOK FM licealistka.

Krysia nie kryje, że opisując swój pomysł na Facebooku chciała, by mogli z niego skorzystać bliżsi i dalsi znajomi. Nie spodziewała się tysięcy udostępnień tego posta. Od niedzieli, gdy post się pojawił, jest też już kilkadziesiąt próśb o pomoc.

Dziewczyna poprosiła o wsparcie Centrum Praw Kobiet - by pomoc dla ofiar przemocy była szybka i profesjonalna. Centrum działa od 25 lat. - Widzimy, jak bardzo taka inicjatywa, jak pomysł Krysi, jest potrzebna - mówi Joanna Gzyra-Iskandar, przedstawicielka tej organizacji. Dlatego, jak dodaje, osobom, które napiszą do sklepu "Rumianki i bratki" będzie udzielana fachowa pomoc.

Zespół prawniczek, psycholożek, pracownic socjalnych od lat specjalizuje się we wsparciu osób, doznających różnych form przemocy. - I właśnie w taki sposób chcemy się w pomysł Krysi włączyć, by sprofesjonalizować świadczoną pomoc - stwierdza Gzyra-Iskandar.

Przemoc ma się dobrze. A rząd?

Problem przemocy domowej w czasie kwarantanny, podobnie jak w innych krajach, systematycznie się zwiększa.

Jest więcej telefonów, więcej maili, więcej problemów. Jak mówi Joanna Gzyra-Iskandar, część kobiet pyta m.in. o to, czy powinny umożliwiać byłym parterom kontakty z dziećmi w sytuacji, gdy mężczyźni nie stosują się do zasad kwarantanny bądź zasad higieny. Jest wiele osób z problemem przemocy psychicznej - pojawiają się m.in. groźby wyrzucenia z domu. - Mamy też pojedyncze sygnały, że policja w czasie pandemii odmawiała interwencji związanych z przemocą domową. W niektórych przypadkach funkcjonariusze zachowywali się bardzo nieprofesjonalnie, doradzając paniom, by po prostu opuściły z dziećmi zamieszkiwany lokal. Nic prostszego... - mówi przedstawicielka Centrum Praw Kobiet.

Petycja do premiera

Organizacja przygotowała petycję do premiera Mateusza Morawieckiego - apel pod hasłem "Przyjdź z pomocą" może podpisać każdy.

W petycji jest mowa m.in. o rekomendacjach specjalistów, co zrobić w dobie pandemii, by efektywnie pomóc ofiarom przemocy. Chodzi m.in. o pilne uaktualnienie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spisu placówek, które teraz - w czasie kwarantanny - udzielają pomocy kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom.

Centrum Praw Kobiet wskazuje też, że potrzebne są pieniądze na zapewnienie kobietom, które muszą uciec z domu, miejsca na przetrwanie tego trudnego czasu. Chodzi o "rozwiązania pozwalające na opłacenie kobietom, które musiały uciec z domu ze względu na przemoc oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, noclegów w hotelu". Jak czytamy w petycji, Francja jest np. gotowa na sfinansowanie noclegów 20 tysiącom osób.