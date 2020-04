Maseczki w barwach narodowych? "To tak jakby umieścić je na pieluszce czy na papierze toaletowym"

Zobacz wideo

Maseczki to coś, w co możemy kichnąć czy kaszlnąć. Mają chronić innych przed ewentualnym rozsiewaniem przez nas wirusów. Są dostępne w wielu kolorach: czarne, białe, kolorowe, we wzorki i w kwiatki. Także biało-czerwone. Na stronie jednego z internetowych sklepów za taką patriotyczną maseczkę trzeba zapłacić 15 złotych.

Nie wszystkim podoba się ten pomysł. Jeden ze słuchaczy Radia TOK FM ocenia, że "to skandal": "będziemy kichać na narodowe barwy".

- Barwom narodowym, niezależnie od uregulowań prawnych, które ich dotyczą, należy się najwyższy szacunek i dbałość o nienaruszanie powagi ich symbolu. Umieszczanie barw narodowych na maseczce, gdzie - w naturalny sposób - mają kontakt z naszymi płynami ustrojowymi - jest wysoce niestosowne - mówi adwokat Michał Wawrykiewicz. - To tak jakby umieścić barwy narodowe na pieluszce czy na papierze toaletowym. To jest po prostu rzecz, której nie wypada robić, daleko idąca niestosowność - ocenia.

Adwokat przypomina też przepisy prawa, które mówią o barwach narodowych i ich ochronie. - "Symbole RP, w tym barwy narodowe, pozostają pod szczególną ochroną prawa - zarówno Konstytucji, jak i Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej". Zgodnie z art. 16 ustawy, symbole RP nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego - dodaje Michał Wawrykiewicz.

To tak, jakby godło nadrukować na chusteczki higieniczne?

Biało-czerwone maseczki nie przekonują też historyka, specjalisty od historii najnowszej, prof. Rafała Wnuka z lubelskiego Ośrodka Brama Grodzka. Naukowiec przyznaje, że słyszał już m.in. o biało-czerwonych płaszczach jednorazowych z godłem czy przygotowanych przez IPN biało-czerwonych piłkach plażowych i to też go raziło. Jego zdaniem maseczki to krok dalej w stronę procesu banalizacji barw narodowych.

- Maseczka staje się środkiem higieny osobistej, któremu dodano patriotyczne elementy, żeby podnieść wartość tego gadżetu. Równie dobrze można byłoby na chusteczki higieniczne czy inne środki higieny osobistej nadrukować godło, czy biało-czerwone kolory. Moim zdaniem, prowadzi to do dewaluacji bardzo ważnych dla Polaków wartości - podkreśla prof. Rafał Wnuk.

- Mam świadomość, że osoby, które kupią te maseczki, będą przekonane, że nosząc je, manifestują swój patriotyzm. Dla mnie to raczej manifestacja braku dobrego smaku i braku wyobraźni. To zwyczajnie smutny obrazek - ocenia historyk. I dodaje, że nie można traktować barw narodowych instrumentalnie. - W dobie pandemii dla producenta tych maseczek najważniejsze jest chyba to, by zwielokrotnić zyski. Czyli najważniejsza gdzieś na końcu okazuje się być kasa - nie ma wątpliwości prof. Rafał Wnuk.

W sprawie biało-czerwonych maseczek napisaliśmy do rzecznika Komendy Głównej Policji. Pytamy, czy nie stanowi to naruszenia konstytucji, a także ustawy m.in. o barwach narodowych oraz czy policja zajmie się sprawą. Czekamy na odpowiedź.

