Dr Piotr Kowalewski jest chirurgiem ogólnym z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Na Twitterze zamieścił wpis o tym, że gdy zawiózł dokumenty swojego dziecka do zerówki, pani w sekretariacie z obawy przed koronawirusem bała się je przyjąć.

Tego typu wpisów jest teraz więcej. Są lekarze, którym sąsiedzi sugerują, że na czas pandemii powinni się wyprowadzić z bloku, bo mogą być potencjalnym źródłem zakażenia dla innych. Jednej z lekarek oblano drzwi farbą, bo nie chciała się wyprowadzić. Są przypadki, że ekspedientka w sklepie nie chce lekarza obsłużyć, bo się boi. Stąd nasza rozmowa o lęku, ale też hejcie związanym z koronawirusem.

Anna Gmiterek-Zabłocka TOK FM: Panie doktorze, jakich zachowań ludzi - znajomych, nieznajomych - doświadcza pan teraz w czasie pandemii? Chodzi o zachowania pozytywne i negatywne.

Dr Piotr Kowalewski: Zachowania bywają różne i zależą od sytuacji. Znajomi najczęściej mają dużo pytań. Pytają o pracę, o sytuację. Osoby nieznajome w szpitalu są odrobinę przestraszone, ale wydają się rozumieć zagrożenie, obostrzenia epidemiologiczne itp. Dostawcy jedzenia np. mają pytania o liczbę chorych, sytuację, sprzęt. Pozytywne reakcje poza szpitalem wynikają raczej z ogólnych trendów - oklaski o 13, skandowanie „dziękujemy”, murale na kamienicach. Pomagają psychicznie chyba bardziej klaszczącym niż oklaskiwanym. Jestem sceptyczny co do trwałej zmiany postrzegania pracowników ochrony zdrowia.

Czy obecnie, gdy codziennie słyszymy o kolejnych zakażeniach i kolejnych ofiarach koronawirusa, zdarza się wobec lekarzy ostracyzm, niechęć? Jak to wygląda z pana perspektywy?

Ostracyzm i niechęć? Rzadko - ale, jak pokazuje przykład z przedszkola, jednak się zdarza. Co ciekawe, gdy nie było pandemii, to byłem atrakcją dla dzieci, kiedy przyszedłem opowiedzieć im o pracy lekarza. Strach najwyraźniej zmienia ludzi.

No właśnie, sytuacja z zerówki, której pan doświadczył. O czym to pana zdaniem świadczy? Jak pan zareagował na to, że kobieta bała się przyjąć od pana dokumentów dziecka?

Sytuacja z zerówki świadczy o strachu, niepewności. To generuje nieufność. Jak sobie z tym poradzić? Tak jak lekarz powinien umieć najlepiej: poznać obawy, wysłuchać, a potem starać się wykorzystać jak najlepiej swoją wiedzę i doświadczenie, żeby uspokoić, zracjonalizować to, co się da. Każdy - a pacjenci szczególnie - ma prawo do lęku; o swoje zdrowie, o najbliższych. Natomiast moim zadaniem jest wyczucie, co ten lęk powoduje i czy moja rada może go zmniejszyć. Wyjaśniłem więc pani przedszkolance, że przy wyjściu z pracy myję i dezynfekuję ręce, nic z pracy nie wynoszę, po powrocie do domu biorę prysznic itd. Że nawet gdybym był zainfekowany, to mam maskę i nic jej z mojej strony nie grozi.

Jeśli chodzi o internet - z jakimi wpisami, komentarzami pod pana aktywnością w sieci się pan spotyka? Sporo pisze pan na Twitterze.

Internet jest miejscem strasznym. Anonimowość potęguje złe instynkty. Zrozumienia jest oczywiście więcej, ale w obecnej sytuacji - zagrożenia i niepewności, zrozumienie wydaje się być naturalne, wynika też chyba z zaufania do mojej osoby. Przyznam się, że regularnie wyłączam konto na Twitterze, bo już jestem zmęczony czytaniem teorii spiskowych, obelg, głupot. Czasem również od osób z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem. Czasem z kont anonimowych, o których wiemy, że prowadzi je urzędnik państwowy - a są przecież takie. To bardzo męczące. Jednak Twitter jest też bezkonkurencyjnym źródłem doniesień naukowych, dyskusji ekspertów, narzędziem koordynacji globalnych badań naukowych, w których uczestniczymy jako zespół kliniki, w której pracuję.

Jest to trudny temat. Zdarza się też, że ktoś ma pomysł na pomoc, tak było z przyłbicami (chroniącymi pracowników służby zdrowia przed zakażeniem), ludzie pisali z pytaniami, jak to widzę, co można poprawić. To miłe.

Lęk jest dziś w nasz życiu wszechobecny. Co by pan powiedział tym, którzy wobec osób w kwarantannie, chorych czy właśnie wobec pracowników personelu medycznego stosują hejt, jawną niechęć?

Hejt jest z pewnością konsekwencją bezradności, ale też niewiedzy, brakiem jawnych, klarownych i, co najważniejsze, stałych wytycznych postępowania. W tym rola odpowiednich służb, kanałów informacji, agend, organizacji pozarządowych: tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. Pokazywać dowody np. na to, czemu nosimy maski. Należy odejść od mówienia ex cathedra: „tak powiedziałem i tak ma być”. Ludzie weryfikują informacje. A jeżeli najpierw mówiło się jedno, a potem drugie, jak w przypadku zakrywania twarzy, to trzeba wyjaśniać, czemu zmieniliśmy zdanie - przyznać się do tego, że nie wiedzieliśmy wcześniej, tego, co wiemy teraz. Nikt nie jest nieomylny, a chowanie głowy w piasek, że wcześniej twierdziliśmy coś innego, powoduje jedynie niepewność, a ta - w konsekwencji - lęk, hejt, gniew.

Czy to nie jest nieracjonalne i po prostu głupie, że teraz w dobie pandemii lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych sąsiedzi czasami po prostu się boją?

Lęk należy zrozumieć - jest naturalny w tej przedziwnej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy. Trzeba z nim walczyć. Zdecydowanie. Jak? W prosty sposób - trzeba jak najdokładniej i jak najszybciej aktualizować swoją wiedzę, szukać wiarygodnych informacji, samemu rozwiewać własne wątpliwości - być wspierającym profesjonalistą. Poświęcać czas na wsparcie kolegów, ale także negować plotki. Dbać o zaufanie. Ja np. jako chirurg nigdy nie miałem takiej wiedzy o epidemiologii, jak mam teraz - staram się być jak najbardziej na bieżąco. Te informacje są - lekarze muszą po nie tylko sięgnąć. Bazy Evidence-based medicine zostały odblokowane - są dostępne za darmo. Ważne jest też, żeby nie powielać negatywnych informacji, z których nic nie wynika. Nasz przekaz powinien mieć jakiś pozytywny skutek - dotyczy to też tzw. whistleblowingu, czyli informowania o nieprawidłowościach, nieuczciwościach.