Wirusolog: Większość osób, które widziałem na ulicy, nosi maseczki w niewłaściwy sposób

komendantkisiel 5 godzin temu Oceniono 28 razy 14

ja noszę tylko dla picu, powariujemy od tych nakazów, zakazów. Mycie rąk ok, odstępy ok, ograniczenie zgromadzeń ok, a potem zaczęło się szaleństwo ze ściganiem rowerzystów. Jak powiedział ten palant rzecznik policji: "...nagle wszyscy muszą jeździć na rowerach." Dalej lasy, parki pozamykali. 2 lata maseczki? to ja wolę zaryzykować życiem. Rząd nie chciał robić testów i okazuje się to dużym błędem, bo do zakażeń dochodzi w grupach najbardziej narażonych. Włączam telewizor, a tam Lewandowski pajacuje z córką i namawia zostań w domu. Rzygam już tym i czuję się jak w więzieniu