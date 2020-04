Luzowanie obostrzeń. Nowe zasady w sklepach. Co z galeriami handlowymi?

adam1946 6 minut temu 0

Nie wiecie kto manipuluje.To ten pokraka z Żoliborza,oderwany od rzeczywistości.To co powie Panu Premierowi tak tak ma być,zaniżone statystyki zmarłych na koronawirusa,zaniżone i codziennie podawane fałszywe dane o liczbie zachorowań.Gdyby robiono dwa razy więcej testów to liczba zakażonych już dawno przekroczyłaby ponad 30,000 tysięcy osób a zmarłych ponad 1500.To wszystko jest farsa,Państwo z tektury i styropianu.Co chcieliście to macie,dalej popierajcie PIS i doczekacie się,że zaczną Wam Sciągać gacie przez głowę..Okazuje się,że Polak nie tylko przed po szkodzie głupi ale i przed szkodą.