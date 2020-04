Rząd luzuje obostrzenia. Co zmieni się od 20 kwietnia?

Zobacz wideo

Od poniedziałku zacznie się łagodzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa - takie zapowiedzi złożyli premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Co zmieni się od 20 kwietnia? Otwarte lasy i parki

Premier zapowiedział, że od poniedziałku otwarte zostaną parki i lasy. Zamknięte nadal będą place zabaw. - Przy czym nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść; to ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy - powiedział szef rządu.

Zmiany od poniedziałku 20 kwietnia. Nowe zasady w sklepach

Premier zapowiedział w czwartek, że od 20 kwietnia przystępujemy do zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa, w tym dotyczących handlu. - Chcemy nieco zliberalizować te zasady, a mianowicie w taki sposób, żeby w sklepach do 100 m2 była możliwość obsługi czterech klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2 - przekazał szef rządu. - Jednocześnie pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia, w szczególności mierzenie temperatury" - dodał. Zaznaczył przy tym, że zostają utrzymane obostrzenia dotyczące stosowania środków dezynfekujących.

Od 20 kwietnia więcej osób w kościołach

Zmiany dotkną też kościoły. Obecnie może w nich przebywać maksymalnie 5 osób, nie licząc tych sprawujących nabożeństwo. Od poniedziałku 20 kwietnia w świątyniach będzie mogło przebywać więcej osób. - Zasada jedna osoba na 15 m2 również będzie obowiązywała w kościołach - poinformował Morawiecki.

Co się zmieni 20 kwietnia? Luzowanie obostrzeń w przemieszczaniu się

Co jeszcze zmieni się od 20 kwietnia? Od poniedziałku zostanie wprowadzona możliwość rekreacyjnego przemieszczania się z maseczką i w odpowiednim dystansie. A także osoby powyżej 13 roku życia będą mogły bez asysty dorosłego przebywać na zewnątrz.