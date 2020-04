Jak pomóc innym w przetrwaniu pandemii? Trójka znajomych wymyśliła użyteczny patent

Zobacz wideo

Pomysł na uruchomienie platformy wziął się z chęci działania. Pomysłodawca projektu, Wojtek Dudziak, przyznaje, że już na początku epidemii koronawirusa sam szukał akcji, w którą mógłby się zaangażować. Przeszukiwanie internetu zajmowało jednak dużo czasu. Dlatego postanowił stworzyć platformę, dzięki której inni będą mogli szybko i sprawnie wyszukiwać inicjatywy warte wsparcia. Pomogli znajomi. Mateusz Zębek zajął się uruchomieniem strony internetowej, Martyna Kisio redagowała treści. I tak powstała platforma "Każda Pomoc". Wszystko pro publico bono.

REKLAMA

"Każda Pomoc". Jak to działa?

Na stronie zamieszczono osiem wariantów/możliwości pomocy, do każdej przyporządkowano szereg konkretnych akcji, w których można wziąć udział. Przeważnie bez wychodzenia z domu. To między innymi zbiórki pieniędzy, szycie maseczek, pomoc w robieniu zakupów, ale też udział w infoliniach wsparcia dla samotnych. - Chcieliśmy, żeby każdy, kto chce pomóc w walce z koronawirusem, mógł w jednym miejscu znaleźć informacje o tym, co może zrobić, jakie są dostępne formy pomocy i jak wesprzeć potrzebujących, na przykład sąsiadów czy personel szpitalny - mówi Wojtek Dudziak.

Współtwórczyni projektu Martyna Kisio dodaje, że obsługa strony jest dziecinnie prosta. - Wystarczy wybrać jedną z zamieszczonych form pomocy. W żołnierskich słowach opisujemy działania poszczególnych inicjatyw. Później zostaje tylko kliknąć w link i znaleźć się bezpośrednio na stronie danej akcji - wylicza.

Młodzi ludzie zapewniają, że każda z udostępnionych przez nich inicjatyw została zweryfikowana. - Zrobiliśmy to albo po prostu w nich uczestnicząc, albo wyszukując opinii i dokładnych informacji na temat danej akcji. W niektórych przypadkach dla pewności postanowiliśmy skontaktować się z organizatorami - przyznaje pomysłodawca.

Pomysły mile widziane

W rozwoju strony mogą brać udział praktycznie wszyscy. Głównie przez możliwość zgłaszania nowych pomysłów na pomaganie innym. - Zachęcamy wszystkich liderów inicjatyw społecznych do tego, żeby zgłaszali się do nas. Chętnie zamieścimy ich propozycje na naszej stronie - zaznacza Maryna Kisio.

To samo dotyczy osób, które same wzięły udział w konkretnej inicjatywie i chciałyby wspomóc jej działanie. - Mamy pomysły na dalszy rozwój strony. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą się w to zaangażować do kontaktu z nami. Naszym celem jest teraz dotrzeć do jak największej liczby osób z przekazem: "Można pomagać i jest na to dużo sposobów". Pomagając innym, możemy też pomóc samym sobie. Przede wszystkim w przetrwaniu tego trudnego czasu - podsumowuje Wojtek Dudziak.