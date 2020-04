Ziobro zapowiada śledztwa w sprawie lekarzy, pielęgniarek i pracowników DPS. "Rażące naruszenie procedur"

Dokładnie. Śledztwa, łapanki i aresztowania służb medycznych to dokładnie to, czego teraz potrzebujemy.

Szczególnie, gdy po doświadczeniach we Włoszech mowa była nawet o tym, że lekarze i pielęgniarki przy tak kolosalnym obciążeniu powinni pracować najwyżej 6 godzin na dobę, żeby mogli w ogóle funkcjonować. Setki lekarzy i pielęgniarek we Włoszech zmarły i najzwyczajniej skierowały służbę bo nie wytrzymywali obciążenia.