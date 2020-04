Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zgonów. Prawie 200 nowych przypadków zakażenia

niktwazny126 24 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Nie ma szans, żeby liczba zgonów spowodowanych koronawirusem malała. Może zmaleć liczba dzienna czy tygodniowa w porównaniu do poprzednich dni czy tygodni, ale każda śmierć to wzrost liczby ofiar.

Otwarcie parków, otwarcie lasów (SUSZA!!!), więcej ludzi w sklepie czy kościele- ok, wielu z nas potrzebuje przewietrzenia głowy, ruchu, szybszych zakupów. A ja chcę do lekarza, neurologa, bo mi się psuje kręgosłup. Skierowanie na rezonans sprzed pandemii czeka... "w piwnicznej izbie Jaś nie doczekał" (najbardziej zagrożona grupa wiekowa rozumie). A mój syn chce do kardiologa, stenty były planowane. Sąsiad miał zaplanowaną operację, na początek maja. Itd. A pan premier, pan minister od zdrowia na konferencji rozstrzygają kwestie wesel, komunii, meczów, koncertów...