W po południowym komunikacie resort zdrowia poinformował o 205 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło kolejne 10 osób. W porannym niedzielnym komunikacie resort zdrowia informował o 340 nowych przypadkach i 3 zgonach. W sumie w niedziele odnotowano 545 nowych przypadków i 13 zgonów.

11,5 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Polsce wyzdrowiało z Covid-19. Zgony spowodowane Covid-19 stanowią odpowiednio 3,9 proc. w odniesieniu do wszystkich zakażonych - podał w niedzielę na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny. Według danych Ministerstwa Zdrowia do soboty wieczór wyzdrowiało 981 osób.

W sobotę (18 kwietnia) resort zdrowia poinformował o 363 przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 16 ofiarach śmiertelnych.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W piątek (17 kwietnia) resort zdrowia informował o śmierci 18 osób w związku z koronawirusem. Odnotowano też 461 nowych przypadków zakażenia.

W czwartek resort zdrowia potwierdził śmierć kolejnych 28 osób, a także poinformował o 336 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem. W środę (15 kwietnia) Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 23 osoby.

Koronawirus w Polsce. Zakaz wychodzenia z domu i inne ograniczenia

Na razie ani rządzący, ani eksperci nie precyzują, kiedy skończy się epidemia koronawirusa. W poniedziałek (6 kwietnia) w Sejmie premier Mateusz Morawiecki informował, że szczyt choroby wciąż jeszcze przed nami. Jak mówił, przyjdzie on "może w maju, może w czerwcu". Mimo to rządzący chcą już powoli odmrażać gospodarkę. Proces ten ma rozpocząć się w poniedziałek 20 kwietnia.

W czwartek premier Morawiecki przedstawił pierwsze plany na "luzowanie" obostrzeń - to m.in. otwarcie parków i lasów, a także zmiany w obsłudze klientów w sklepach. Do tej pory na jedną kasę w sklepie mogło przypadać jedynie trzech klientów, od poniedziałku liczba ta zwiększa się do czterech - w sklepach do 100 metrów kwadratowych, a przy większym metrażu ma obowiązywać zasada 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Niezmienna pozostaje zasada o tym, że między godziną 10 a 12 zakup zrobią wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia. Zmiany wchodzą w życie poniedziałek.

Koronawirus w Polsce. Nakaz zakrywania ust i nosa

Od czwartku (16 kwietnia) w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - na przykład maseczką lub chustką. Do nakazu należy się stosować podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. Ale także w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.